В МОН считают, что дистанционное обучение весной способствовало высоким баллам на ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Из-за дистанционного обучения весной количество детей, набравших максимальный балл на ВНО выросло на 63%. Об этом заявил в эфире телеканала Zik заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук, передает УНН.
“Я вам хочу привести пример весенней ситуации. То, что произошел это карантин — ужасная вещь. То, что дети перешли на дистанционную систему образования, как раз это и было фактором, в этом году у нас количество двухсотбальникив (ВНО- ред.) выросло на 63%. Фактически произошедшее — ранее внимание детей было сосредоточено по всем предметам, а сейчас они четко сосредоточились на тех предметах, где они сдавали ВНО”, — сказал Гарбарук.
По его словам, сейчас разрабатывают проекты с Израилем, Канадой, касающиеся дистанционного образования.
“Мы стараемся дать как ученикам так и преподавателям какие-то определенные альтернативные вещи. Чтобы они могли их использовать в ситуации, которая состоится не дай Бог в том или ином регионе, или городе”, — добавил Гарбарук.
Напомним, как сообщили в МОН, обучение в школах, находящихся в “красной” зоне, будет происходить в онлайн-режиме.