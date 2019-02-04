МОН внесло изменения в приказ о ГИА в 9-м классе: третий предмет будет выбирать педсовет

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. При выборе третьего предмета на ГИА в 9-м классе педсовет школы обязательно должен учитывать пожелания учеников, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Это, в частности, предусматривают изменения в приказ МОН № 59 “О проведении в 2018/2019 учебном году государственной итоговой аттестации лиц, получающих общее среднее образование”.

“Так, в этом году выпускники 9-х классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию по 3-м предметам. Первый — украинский язык, второй — математика, а третий — на выбор педсовета учебного заведения. Принимая соответствующее решение, педсовет должен ориентироваться на пожелания учеников. Это изменение МОН предусмотрело в связи с многочисленными обращение в Министерство учащихся школ и их родителей”, — указано в сообщении ведомства.

“Этот выбор непременно должен происходить на принципах педагогики партнерства. Педсовет не может самостоятельно и безапелляционно определять третий предмет, предварительно обязательно нужно спросить мнение детей и их родителей. Стоит вести открытый диалог, учитывать „профильность“ класса и т.д.”, — отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Выбрать третий предмет можно среди следующих:

  • для классов, где изучается язык национального меньшинства, — биология, всемирная история, география, зарубежная литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский), информатика, история Украины, правоведение, украинская литература, физика, химия.
  • для классов с обучением или изучением языка национального меньшинства — биология, всемирная история, география, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский), информатика, интегрированный курс “Литература”, история Украины, правоведение, язык национального меньшинства, украинская литература , физика, химия.

Напоминаем, результат международного языкового экзамена может быть оценкой ГИА.

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