МОН внесло зміни у наказ про ДПА в 9-му класі: третій предмет обиратиме педрада

Це, зокрема, передбачають зміни до наказу МОН № 59 “Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту”.

“Так, цього року випускники 9-х класів складатимуть державну підсумкову атестацію з 3-х предметів. Перший — українська мова, другий — математика, а третій — на вибір педради закладу освіти. Ухвалюючи відповідне рішення, педрада повинна орієнтуватися на побажання учнів. Цю зміну МОН передбачило у зв’язку з численними звернення до Міністерства учнів шкіл та їхніх батьків”, — вказано у повідомленні відомства.

“Цей вибір неодмінно має відбуватися на засадах педагогіки партнерства. Педрада не може самостійно та безапеляційно визначати третій предмет, попередньо обов’язково потрібно запитати думку дітей та їхніх батьків. Варто вести відкритий діалог, зважати на „профільність“ класу тощо”, — зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Обрати третій предмет можна з-поміж таких:



для класів, де не вивчається мова національної меншини, — біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська), інформатика, історія України, правознавство, українська література, фізика, хімія.



для класів з навчанням чи вивченням мови національної меншини — біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська), інформатика, інтегрований курс “Література”, історія України, правознавство, мова національної меншини, українська література, фізика, хімія.



Нагадуємо, результат міжнародного мовного іспиту може бути оцінкою ДПА.