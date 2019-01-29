МОН: результат міжнародного мовного іспиту може бути оцінкою ДПА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Результати деяких міжнародних мовних іспитів можна зарахувати як оцінку Державної підсумкової атестації (ДПА) у 9-му та 11-му класі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МОН.
"З англійської мови зараховуватимуть екзамени IELTS, TOEFL тощо", - вказали у відомстві.
У МОН вказали, що цього року вперше визначено кількість балів (оцінку), яку має набрати учень для зарахування сертифікату як оцінки ДПА.
"Якщо рівень відповідає необхідному, то в документ про освіту виставляється 12 балів за атестацію з іноземної мови. Водночас необхідно підкреслити, що міжнародні сертифікати мовних іспитів не зараховуються як оцінка за ЗНО", - йдеться у повідомленні.
Учні 9-х класів, які вивчали іноземну мову на рівні стандарту, можуть зарахувати міжнародний іспит рівня А2 і вище, а для класів із поглибленим вивченням – В1 і вище. Сертифікат або диплом має бути 2018 або 2019 року (до дня проведення атестації).
Для зарахування учень повинен звернутися з відповідною заявою до свого закладу освіти та надати копію сертифікату. Якщо випускник, що має сертифікат, не напише таку заяву, то оцінка виставлятиметься за результатами письмової атестації.
Учні 11-х класів, які вивчають іноземну мову за рівнем стандарт або академічним рівнем, можуть зарахувати міжнародний іспит рівня B1 і вище, а для класів із поглибленим вивченням іноземних мов – В2 і вище. Сертифікат або диплом має бути отриманий 2018 або 2019 року (до 28 травня 2019 року з англійської мови, до 27 травня 2019 року – з німецької, французької мов, тобто до днів проведення ЗНО з цих предметів).
Для зарахування учень повинен звернутися з відповідною заявою до свого закладу освіти та надати копію сертифікату. Якщо випускник не напише таку заяву, то оцінка ДПА виставлятиметься за результатами ЗНО.
Нагадаємо, цього року 9-класники не здаватимуть ДПА з технологією ЗНО.