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МОН: результат міжнародного мовного іспиту може бути оцінкою ДПА

МОН: результат міжнародного мовного іспиту може бути оцінкою ДПА

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Результати деяких міжнародних мовних іспитів можна зарахувати як оцінку Державної підсумкової атестації (ДПА) у 9-му та 11-му класі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МОН.

"З англійської мови зараховуватимуть екзамени IELTS, TOEFL тощо", - вказали у відомстві.

У МОН вказали, що цього року вперше визначено кількість балів (оцінку), яку має набрати учень для зарахування сертифікату як оцінки ДПА.

"Якщо рівень відповідає необхідному, то в документ про освіту виставляється 12 балів за атестацію з іноземної мови. Водночас необхідно підкреслити, що міжнародні сертифікати мовних іспитів не зараховуються як оцінка за ЗНО", - йдеться у повідомленні.

Учні 9-х класів, які вивчали іноземну мову на рівні стандарту, можуть зарахувати міжнародний іспит рівня А2 і вище, а для класів із поглибленим вивченням – В1 і вище. Сертифікат або диплом має бути 2018 або 2019 року (до дня проведення атестації).

Для зарахування учень повинен звернутися з відповідною заявою до свого закладу освіти та надати копію сертифікату. Якщо випускник, що має сертифікат, не напише таку заяву, то оцінка виставлятиметься за результатами письмової атестації.

Учні 11-х класів, які вивчають іноземну мову за рівнем стандарт або академічним рівнем, можуть зарахувати міжнародний іспит рівня B1 і вище, а для класів із поглибленим вивченням іноземних мов – В2 і вище. Сертифікат або диплом має бути отриманий 2018 або 2019 року (до 28 травня 2019 року з англійської мови, до 27 травня 2019 року – з німецької, французької мов, тобто до днів проведення ЗНО з цих предметів).

Для зарахування учень повинен звернутися з відповідною заявою до свого закладу освіти та надати копію сертифікату. Якщо випускник не напише таку заяву, то оцінка ДПА виставлятиметься за результатами ЗНО.

Нагадаємо, цього року 9-класники не здаватимуть ДПА з технологією ЗНО.

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