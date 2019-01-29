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МОН: результат международного языкового экзамена может быть оценкой ГИА

МОН: результат международного языкового экзамена может быть оценкой ГИА

Киев  •  УНН

 • 24642 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Результаты некоторых международных языковых экзаменов можно засчитать как оценку Государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-м и 11-м классе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.

"По английскому языку будут засчитывать экзамены IELTS, TOEFL и т.д.", - указали в ведомстве.

В МОН отметили, что в этом году впервые определено количество баллов (оценку), которую должен набрать ученик для зачисления сертификата как оценки ГИА.

"Если уровень соответствует требуемому, то в документ об образовании выставляется 12 баллов за аттестацию по иностранному языку. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что международные сертификаты языковых экзаменов не засчитываются как оценка за ВНО", - говорится в сообщении.

Ученикам 9-х классов, изучавших иностранный язык на уровне стандарт, могут зачислить международный экзамен уровня А2 и выше, а для классов с углубленным изучением - В1 и выше. Сертификат или диплом должен быть 2018-го или 2019 года (до дня проведения аттестации).

Для зачисления ученик должен обратиться с соответствующим заявлением в свое учебное заведение и предоставить копию сертификата. Если выпускник, имеющий сертификат, не напишет такое заявление, то оценка будет выставляться по результатам письменной аттестации.

Ученикам 11-х классов, изучающим иностранный язык по уровню стандарт или академическому уровню, могут зачислить международный экзамен уровня B1 и выше, а для классов с углубленным изучением иностранных языков - В2 и выше. Сертификат или диплом должен быть получен в 2018-м или 2019 году (до 28 мая 2019-го по английскому языку, до 27 мая 2019-го - по немецкому, французскому языку, то есть до дней проведения ВНО с этих предметов).

Для зачисления ученик должен обратиться с соответствующим заявлением в свое учебное заведение и предоставить копию сертификата. Если выпускник не напишет такое заявление, то оценка ГИА выставляться по результатам ВНО.

Напомним, в этом году 9-классники не будут сдавать ГИА по технологии ВНО.

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