МОН утвердило новые рекомендации по оценке результатов обучения учащихся 5-9 классов. В частности, критерии оценивания имеют четыре уровня, каждый из которых состоит из 3 баллов, которые в сумме дают 12. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Детали

Документ, в частности, определяет:

общие критерии оценивания (определяют общие подходы к установлению результатов обучения учащихся);

критерии оценивания по образовательным областям.



Как сообщается, критерии оценивания имеют четыре уровня (каждый следующий охватывает требования к предыдущему и добавляет новые). Один уровень состоит из 3 баллов, которые в сумме дают 12.

начальный (1-3 балла);

средний (4-6 баллов);

достаточный (7-9 баллов);

высокий (10-12 баллов).

В рекомендациях предоставлено описание каждого балла шкалы оценивания. Кроме того, в документе предложена форма Свидетельства достижений ученика / ученицы. Как отмечается, в случае необходимости школы могут вносить в него изменения, чтобы оно лучше соответствовало образовательной программе учебного заведения и потребностям ученичества.

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Свидетельство достижений состоит из двух частей:

1. Характеристика учебной деятельности. Здесь учителя оценивают уровень сформированности сквозных умений у ученика / ученицы в конце учебного года. Речь идет о понимании прочитанного, высказывании собственного мнения, критическом и системном мышлении, инициативности и тому подобное.

Оценок в этом разделе нет. Учитель лишь определяет один из уровней сформированности того или иного умения: "Имеет значительные успехи", "Демонстрирует заметный прогресс", "Требует внимания и помощи". Заполнять эту часть свидетельства учителя могут коллегиально или это может делать классный руководитель.

2. Характеристика результатов обучения. В этом разделе выставляют баллы за учебные предметы / интегрированные курсы ежесеместрово и за год. Сначала учитель выставляет балл за отдельные группы результатов обучения, которые определены в Государственном стандарте базового образования. После этого выводит общую оценку за семестр.

За каждую из этих групп результатов обучения учитель выставляет оценку. Общая оценка за семестр формируется на основании четырех оценок по группам результатов, а годовая - на основе семестровых.

Например:

В украинском языке есть такие группы результатов обучения:

устно взаимодействует;

работает с текстом;

письменное взаимодействие;

исследует речь.

Форма Свидетельства достижений доступна по ссылкам (.docx, .pdf).

"Учитывая различные образовательные потребности учеников/учениц и углубление образовательных потерь и разрывов рекомендуем учительству гибко проводить оценивание результатов обучения учащихся. Подходы к оцениванию в разных классах заведения общего среднего образования могут иметь различия, направленные на реализацию образовательной программы учебного заведения и автономии учителя", - добавили в Минобразования.

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