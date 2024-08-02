Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что министерство полностью и своевременно обеспечит учеников 5-7 классов новыми учебниками. Об этом он сказал во время рабочего визита в Николаевскую область, передает корреспондент УНН.

На уровне министерства образования выделены средства на печать учебников. В полном объеме сейчас обеспечиваются 5-7 классы. Мы печатаем учебники и в полном объеме, своевременно до 1 сентября обеспечим весь спектр учебников, которые необходимых в базовой школе - говорит Лисовой.

Он отметил, что относительно помощи с закупкой других материалов для обучения, включая тетради, МОН полагается на общины и надеется, что они смогут помочь в решении этого вопроса.

"Для первых-вторых классов у нас есть донорская программа. Мы надеемся, что она позволит нам до конца года также печатать рабочие тетради для НУШ. Это немножко облегчит бремя, которое будет ложиться в этой части на родителей", - добавил Лисовой.

Напомним

Министр образования Оксен Лисовой заявил об отставании украинских школьников от образовательной программы на два года. Минобразования разрабатывает программы для качественного образования разных категорий учеников в условиях войны.