МОН отменило нынешнюю ГИА для учеников 4 и 9 классов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В этом году, в связи с карантинными мероприятиями, будет отменена государственная итоговая аттестация для учеников четвертых и девятых классов. Об этом заявила в видеообращении и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает УНН.
“Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 класса будет отменена”, — отметила Мандзий.
По ее словам, МОН не отменяет ВНО для выпускников школ.
Напомним, на ВНО и ГИА, которые состоятся в 2020 году, зарегистрировалось более 167 тыс. человек.