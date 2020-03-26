МОН отменило нынешнюю ГИА для учеников 4 и 9 классов

КИЕВ. 26 марта. УНН. В этом году, в связи с карантинными мероприятиями, будет отменена государственная итоговая аттестация для учеников четвертых и девятых классов. Об этом заявила в видеообращении и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает УНН.