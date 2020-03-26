МОН скасувало цьогорічну ДПА для учнів 4 та 9 класів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Цього року, у зв’язку з карантинними заходами, буде скасована державна підсумкова атестація для учнів четвертих та дев’ятих класів. Про це заявила у відеозверненні в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.
“Державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класу буде скасована”, — наголосила Мандзій.
За її словами, МОН не скасовує ЗНО для випускників шкіл.
Нагадаємо, на ЗНО та ДПА, що відбудуться у 2020 році, зареєструвалось понад 167 тис. осіб.