МОН предупреждает: регистрация е-кабинетов и прием заявлений заканчиваются
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Подача заявлений через электронные кабинеты: прием на бакалавра завершается 26 июля, а на младшего специалиста на базе 11-ти классов - 8 августа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, передает УНН.
“Сегодня, 25 июля 2018 года, завершается регистрация электронных кабинетов поступающих. Подавать через них заявления для вступления на бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования можно будет до 18:00 26 июля”, - говорится в сообщении.
А для поступающих на младшего специалиста на базе 11-ти классов возможность подавать заявления через электронные кабинеты будет открыта до 8 августа. Те, кто будет поступать на младшего специалиста не только по сертификатам ВНО, а на основе творческих конкурсов, должны подать электронные заявления до 1 августа.
Сейчас поступающие уже создали более 161 тыс. электронных кабинетов и подали более 900 тыс. электронных заявлений.
Кроме того, МОН советует абитуриентам, которые подали заявления на бюджет и участвуют в широком конкурсе, не спешить подавать оригиналы документов на контракт, а дождаться результатов распределения мест государственного заказа.
Результаты распределения будут известны 1 августа 2018.
Ранее УНН сообщал, куда чаще всего подают заявления выпускники. Стала известна пятерка лидеров среди вузов и специальностей.