МОН попереджає: реєстрація е-кабінетів і прийом заяв закінчуються
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Подання заяв через електронні кабінети: прийом на бакалавра завершується 26 липня, а на молодшого спеціаліста на базі 11-ти класів – 8 серпня. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки, передає УНН.
“Сьогодні, 25 липня 2018 року, завершується реєстрація електронних кабінетів вступників. Подавати через них заяви для вступу на бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти можна буде до 18:00 26 липня”, — йдеться у повідомленні.
Натомість для вступників на молодшого спеціаліста на базі 11-ти класів можливість подавати заяви через електронні кабінети буде відкрита до 8 серпня. Ті, хто вступатиме на молодшого спеціаліста не лише за сертифікатами ЗНО, а на основі творчих конкурсів, мають подати електронні заяви до 1 серпня.
Наразі вступники вже створили понад 161 тис. електронних кабінетів та подали більш як 900 тис. електронних заяв.
Крім того, МОН радить вступникам, які подали заяви на бюджет і беруть участь у широкому конкурсі, не поспішати подавати оригінали документів на контракт, а дочекатися результатів розподілу місць державного замовлення.
Результати розподілу будуть відомі 1 серпня 2018 року.
Раніше УНН повідомляв, куди найчастіше подають заяви випускники. Стала відомою п’ятірка лідерів серед вишів і спеціальностей.