МОН: дети, которые ходили в садики, лучше успевают в школе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. По результатам исследований Министерства образования науки Украины дети, посещавшие дошкольные учебные заведения, лучше успевают в школе. Об этом на панельной дискуссии сегодня сообщила заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает корреспондент УНН.
"По результатам исследований, которые мы проводим на уровне министерства, дети, которые были охвачены дошкольным образованием, ходили в садики, лучше успевают даже в начальной школе", - сказала Мандзий.
Напомним, в этом году в Украине введено в действие около 20 новых детских садов.