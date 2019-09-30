МОН: дети, которые ходили в садики, лучше успевают в школе

"По результатам исследований, которые мы проводим на уровне министерства, дети, которые были охвачены дошкольным образованием, ходили в садики, лучше успевают даже в начальной школе", - сказала Мандзий.

Напомним, в этом году в Украине введено в действие около 20 новых детских садов.