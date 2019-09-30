МОН: діти, які ходили в садочки, мають кращі успіхи в початковій школі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. За результатами досліджень Міністерства освіти науки України діти, які відвідували дошкільні навчальні заклади, мають кращі успіхи в початковій школі. Про це на панельній дискусії сьогодні повідомила заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, передає кореспондент УНН.
"За результатами досліджень, які ми проводимо на рівні міністерства, діти, які були охоплені дошкільною освітою, ходили в садочки, мають кращі успіхи навіть в початковій школі", - сказала Мандзій.
Нагадаємо, у цьому році в Україні введено в дію майже 20 нових дитячих садочків.