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Минобразования адаптировал образование под уязвимые периоды в жизни школьника

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Новый закон о среднем образовании учитывает психологические потребности детей во время учебного процесса в школе. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"В новой украинской школе должны также учитываться образовательные психологические потребности детей. Все педагоги хорошо знают об уязвимых периодах в жизни ребенка, когда он приходит в школу - это 1-2 класс, и когда она переходит в базовую школу - в 5-6 классе. Мы адаптировали и, соответственно, циклы обучения под это", - отметила Гриневич.

По ее словам, закон также дает возможность создавать между классные группы для изучения выборочных предметов. Такая возможность позволит старшеклассникам подстроить свои интересы и планы на будущее под школьное образование.

Кроме того, по данным министра, Минобразования предлагает три модели для образования детей из представителей нацменьшинств.

Напомним, около полумиллиона детей в Украине уже учатся по новым школьным стандартам в рамках создания "Новой Украинской школы".

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