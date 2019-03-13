Минобразования адаптировал образование под уязвимые периоды в жизни школьника

"В новой украинской школе должны также учитываться образовательные психологические потребности детей. Все педагоги хорошо знают об уязвимых периодах в жизни ребенка, когда он приходит в школу - это 1-2 класс, и когда она переходит в базовую школу - в 5-6 классе. Мы адаптировали и, соответственно, циклы обучения под это", - отметила Гриневич.

По ее словам, закон также дает возможность создавать между классные группы для изучения выборочных предметов. Такая возможность позволит старшеклассникам подстроить свои интересы и планы на будущее под школьное образование.

Кроме того, по данным министра, Минобразования предлагает три модели для образования детей из представителей нацменьшинств.

Напомним, около полумиллиона детей в Украине уже учатся по новым школьным стандартам в рамках создания "Новой Украинской школы".



