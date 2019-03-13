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Міносвіти адаптував освіту під вразливі періоди в житті школяра

Міносвіти адаптував освіту під вразливі періоди в житті школяра

Київ • УНН

 • 4637 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Новий закон про середню освіту враховує психологічні потреби дітей під час навчального процесу у школі. Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“У новій українській школі мають також враховуватись освітні психологічні потреби дітей. Всі освітяни добре знають про вразливі періоди в житті дитини, коли вона приходить в школу — це 1-2 клас, і коли вона переходить в базову школу — в 5-6 класі. Ми адаптували і, відповідно, цикли навчання під це”, — зазначила Гриневич.

За її словами, закон також дає можливість створювати між класні групи для вивчення вибіркових предметів. Така можливість дозволить старшокласникам підлаштувати свої інтереси і плани на майбутнє під шкільну освіту.

Крім того, за даними міністра, Міносвіти пропонує три моделі для освіти дітей з представників нацменшин.

Нагадаємо, близько півмільйона дітей в Україні вже навчаються за новими шкільними стандартами в рамках створення “Нової української школи”.

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