Міносвіти адаптував освіту під вразливі періоди в житті школяра
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Новий закон про середню освіту враховує психологічні потреби дітей під час навчального процесу у школі. Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“У новій українській школі мають також враховуватись освітні психологічні потреби дітей. Всі освітяни добре знають про вразливі періоди в житті дитини, коли вона приходить в школу — це 1-2 клас, і коли вона переходить в базову школу — в 5-6 класі. Ми адаптували і, відповідно, цикли навчання під це”, — зазначила Гриневич.
За її словами, закон також дає можливість створювати між класні групи для вивчення вибіркових предметів. Така можливість дозволить старшокласникам підлаштувати свої інтереси і плани на майбутнє під шкільну освіту.
Крім того, за даними міністра, Міносвіти пропонує три моделі для освіти дітей з представників нацменшин.
Нагадаємо, близько півмільйона дітей в Україні вже навчаються за новими шкільними стандартами в рамках створення “Нової української школи”.