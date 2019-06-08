Младшая дочь Гриценко попала в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Одессе в ДТП попала младшая дочь украинского политика Анатолия Гриценко - Анна. Как сообщил Гриценко на своей странице в Facebook, девушка получила удар по руке и лицу, передает УНН.
"ДТП в Одессе. Час назад. Мерседес врезался в автобус. По стечению обстоятельств, в этом автобусе ехали на экскурсию по городу киевские школьники и в частности моя младшая дочь - Анна Гриценко", - написал политик.
По его словам, никто не погиб и не ранен.
"Аня сидела именно в месте соприкосновения, получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет", - добавил Гриценко.
Напомним, в Александрии произошла смертельная ДТП с мотоциклом и мопедом.