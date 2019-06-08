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Молодша донька Гриценка потрапила у ДТП

Молодша донька Гриценка потрапила у ДТП

Київ • УНН

 • 19967 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. В Одесі у ДТП потрапила молодша донька українського політика Анатолія Гриценка - Анна. Як повідомив Гриценко на своїй сторінці у Facebook, дівчина отримала удар по руці та обличчю, передає УНН.

"ДТП в Одесі. Годину тому. Мерседес врізався в автобус. За збігом обставин, у цьому автобусі їхали на екскурсію містом київські школярі й зокрема моя молодша донька Анна Гриценко", - написав політик.

За його словами, ніхто не загинув і не поранений.

"Аня сиділа саме в місці зіткнення, отримала удар по руці й обличчю, кров на губах, але серйозних травм немає", - додав Гриценко.

Нагадаємо, в Олександрії сталася смертельна ДТП з мотоциклом та мопедом.

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