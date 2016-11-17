Молодого человека в Запорожской области убило током

Личность погибшего устанавливается. На вид мужчине 25-30 лет.

Было установлено, что ночью неизвестный путем взлома навесного замка проник в помещение трансформаторной подстанции, где пытался разобрать трансформатор, который находится под напряжением.

Проводится проверка.