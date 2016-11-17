Молодого человека в Запорожской области убило током
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Во дворе трансформаторной подстанции города Орехов Запорожской области обнаружили труп мужчины с телесными повреждениями от поражения током. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области.
Личность погибшего устанавливается. На вид мужчине 25-30 лет.
Было установлено, что ночью неизвестный путем взлома навесного замка проник в помещение трансформаторной подстанции, где пытался разобрать трансформатор, который находится под напряжением.
Проводится проверка.