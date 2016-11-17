Молодого чоловіка на Запоріжжі вбило струмом
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. У дворі трансформаторної підстанції міста Оріхів Запорізької області виявили труп чоловіка з з тілесними ушкодженнями від ураження струмом. Про це повідомили УНН у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Запорізькій області.
Особу загиблого встановлюють. На вигляд чоловіку 25-30 років.
Було встановлено, що вночі невідомий шляхом зламу навісного замку проник до приміщення трансформаторної підстанції, де намагався розукомплектувати трансформатор, який знаходиться під напругою.
Триває перевірка.