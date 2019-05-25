Молодежная сборная Украины с победы начала выступления на ЧМ-2019 в Польше

Накануне встречи соперники сборной Украины потерпели ощутимые кадровые потери. Получил травму один из ведущих нападающих звездно-полосатых — Акинола. Но под рукой у наставника победителей первенства КОНКАКАФ Таба Рамоса была целая плеяда талантливых игроков, в частности атакующего плана. Поэтому возможность выйти со стартовых минут получил другой форвард американцев — сын прославленного Джорджа Веа Тимоти, который принадлежит французскому “ПСЖ”.

В начале встречи оба соперника действовали осторожно, но американцы имели преимущество в контроле мяча. Разыгрывая многоходовые комбинации в центре поля, они завершали их средними и длинными диагональными передачами, нередко применяли и индивидуальные проходы. Несколько раз Лунину пришлось вступать в игру, но в целом явных моментов у его ворот не возникало.

Когда же украинцы сами прибегли к длинной передачи на ход партнеру, комбинация получилась идеальной. Цитаишвили отдал, а Булеца, видтершы защитника корпусом, ударом в касание в ближний угол переиграл Скотта — 1:0. Но победный для подопечных Александра Петракова счет держался шесть минут. Соперники снова провели многоходовую комбинацию, но на этот раз она завершилась прострелом Веа в центр штрафной, где украинские защитники не уследили за Серванией, который вплотную расстрелял Лунина — 1:1.

Сразу после перерыва “сине-желтые” были близки к тому, чтобы снова повести в счете. Цитаишвили, обыграв соперника, опасно пробил из-за пределов штрафной, но попал в перекладину. Это отсрочило расплату для американцев лишь на три минуты. Опять гол создали игроки “Динамо”. После углового в исполнении Булеца Попов перепрыгнул соперников в воздухе и головой забил второй мяч сборной Украины.

После этого игроки американской сборной заметно стушевались, и во втором тайме их игра уже не выглядела такой слаженной, как в первой 45-минутке. Впрочем, на 76-й минуте один из многочисленных ударов активного Мендеса приняла на себя штанга Лунина. Последние минуты “сине-желтые” провели в защите и сумели сохранить победный счет, а Супряга даже имел шанс увеличить его — 2:1.

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Украина: Лунин, Бескоровайный, Бондарь (к), Попов, Конопля, Корниенко, Булеца (Устименко, 75), Хахлев (Чех, 86), Мусолитин, Цитаишвили (Кащук, 78), Супряга.

США: Скотт, ГОСТ, Глостер (Риал, 69), Ричардс, Кейта, Сервания (Сото, 66), Даркин, Помикал (к), Мендес, Де ла Фуэнте (Ренникс, 84), Веа.

Добавим также, следующий матч сборная Украины проведет против команды Катара в понедельник в городе Тыхы.