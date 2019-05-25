Молодіжна збірна України з перемоги розпочала виступи на ЧС-2019 у Польщі

Напередодні зустрічі суперники збірної України зазнали відчутної кадрової втрати. Отримав травму один із провідних нападників зірково-смугастих — Акінола. Але під рукою в наставника переможців першості КОНКАКАФ Таба Рамоса була ціла плеяда талановитих гравців, зокрема атакувального плану. Тож нагоду вийти зі стартових хвилин отримав інший форвард американців — син уславленого Джорджа Веа Тімоті, який належить французькому “ПСЖ”.

На початку зустрічі обидва суперники діяли обережно, але американці мали перевагу в контролі м’яча. Розігруючи багатоходові комбінації в центрі поля, вони завершували їх середніми та довгими діагональними передачами, нерідко застосовували й індивідуальні проходи. Декілька разів Луніну довелося вступати у гру, але загалом явних моментів біля його воріт не виникало.

Коли ж українці самі вдалися до довгої передачі на хід партнеру, комбінація вийшла ідеальною. Цітаішвілі віддав, а Булеца, відтерши захисника корпусом, ударом в дотик у ближній кут переграв Скотта — 1:0. Але переможний для підопічних Олександра Петракова рахунок тримався лише шість хвилин. Суперники знову провели багатоходову комбінацію, але цього разу вона завершилася прострілом Веа у центр штрафного майданчика, де українські захисники не встежили за Серванією, який упритул розстріляв Луніна — 1:1.

Відразу по перерві “синьо-жовті” були близькі до того, щоб знову повести в рахунку. Цітаішвілі, обігравши суперника, небезпечно пробив з-за меж штрафного, але влучив у поперечину. Це відтягнуло розплату для американців лише на три хвилини. Знову гол створили гравці “Динамо”. Після кутового у виконанні Булеци Попов перестрибнув суперників у повітрі та головою забив другий м’яч збірної України.

Після цього гравці американської збірної помітно знітилися, і у другому таймі їхня гра вже не виглядала такою злагодженою, як у першій 45-хвилинці. Утім, на 76-й хвилині один із численних ударів активного Мендеса прийняла на себе стійка воріт Луніна. Останні хвилини “синьо-жовті” провели в захисті та зуміли зберегти переможний рахунок, а Супряга навіть мав шанс збільшити його — 2:1.

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Україна: Лунін, Бескоровайний, Бондар (к), Попов, Конопля, Корнієнко, Булеца (Устименко, 75), Хахльов (Чех, 86), Мусолітін, Цітаішвілі (Кащук, 78), Супряга.

США: Скотт, Дест, Глостер (Ріал, 69), Річардс, Кейта, Серванія (Сото, 66), Даркін, Помикал (к), Мендес, Де ла Фуенте (Реннікс, 84), Веа.

Додамо також, наступний матч збірна України проведе проти команди Катару в понеділок у місті Тихи.