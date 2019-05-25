Молодіжна збірна України з перемоги розпочала виступи на ЧС-2019 у Польщі

ukru
17:51 • 33309 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 73593 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 74648 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 76908 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 60268 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 92718 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 148523 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166636 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153954 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 239147 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
52 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 74960 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 68416 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 35850 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 35926 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

16:36 • 47225 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 156344 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 239147 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 203891 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 189028 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 155899 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 35926 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 35850 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 60113 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 36606 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 72794 перегляди
Актуальне
Молодіжна збірна України з перемоги розпочала виступи на ЧС-2019 у Польщі

Молодіжна збірна України з перемоги розпочала виступи на ЧС-2019 у Польщі

Київ • УНН

 • 13207 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. У стартовому матчі на футбольному чемпіонаті світу серед молодіжних збірних в Польщі Україна U-20 обіграла однолітків з США, інформує УНН з посиланням на УАФ.

Напередодні зустрічі суперники збірної України зазнали відчутної кадрової втрати. Отримав травму один із провідних нападників зірково-смугастих — Акінола. Але під рукою в наставника переможців першості КОНКАКАФ Таба Рамоса була ціла плеяда талановитих гравців, зокрема атакувального плану. Тож нагоду вийти зі стартових хвилин отримав інший форвард американців — син уславленого Джорджа Веа Тімоті, який належить французькому “ПСЖ”.

На початку зустрічі обидва суперники діяли обережно, але американці мали перевагу в контролі м’яча. Розігруючи багатоходові комбінації в центрі поля, вони завершували їх середніми та довгими діагональними передачами, нерідко застосовували й індивідуальні проходи. Декілька разів Луніну довелося вступати у гру, але загалом явних моментів біля його воріт не виникало.

Коли ж українці самі вдалися до довгої передачі на хід партнеру, комбінація вийшла ідеальною. Цітаішвілі віддав, а Булеца, відтерши захисника корпусом, ударом в дотик у ближній кут переграв Скотта — 1:0. Але переможний для підопічних Олександра Петракова рахунок тримався лише шість хвилин. Суперники знову провели багатоходову комбінацію, але цього разу вона завершилася прострілом Веа у центр штрафного майданчика, де українські захисники не встежили за Серванією, який упритул розстріляв Луніна — 1:1.

Відразу по перерві “синьо-жовті” були близькі до того, щоб знову повести в рахунку. Цітаішвілі, обігравши суперника, небезпечно пробив з-за меж штрафного, але влучив у поперечину. Це відтягнуло розплату для американців лише на три хвилини. Знову гол створили гравці “Динамо”. Після кутового у виконанні Булеци Попов перестрибнув суперників у повітрі та головою забив другий м’яч збірної України.

Після цього гравці американської збірної помітно знітилися, і у другому таймі їхня гра вже не виглядала такою злагодженою, як у першій 45-хвилинці. Утім, на 76-й хвилині один із численних ударів активного Мендеса прийняла на себе стійка воріт Луніна. Останні хвилини “синьо-жовті” провели в захисті та зуміли зберегти переможний рахунок, а Супряга навіть мав шанс збільшити його — 2:1.

Відео доступне при переході на YouTube

Україна: Лунін, Бескоровайний, Бондар (к), Попов, Конопля, Корнієнко, Булеца (Устименко, 75), Хахльов (Чех, 86), Мусолітін, Цітаішвілі (Кащук, 78), Супряга.

США: Скотт, Дест, Глостер (Ріал, 69), Річардс, Кейта, Серванія (Сото, 66), Даркін, Помикал (к), Мендес, Де ла Фуенте (Реннікс, 84), Веа.

Додамо також, наступний матч збірна України проведе проти команди Катару в понеділок у місті Тихи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,948.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,993.53