Молодежная сборная Украины провела стартовую игру на ЧМ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Тыхы (Польша) состоялся первый матч сборной Украины U-20 в рамках чемпионата мира по хоккею в Дивизионе ИС против сверстников из Польши, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.
Обе команды ровно начали поединок, но выйти вперед удалось "бело-красным". На 16 минуте 37 секунде Пасу после передачи от Бизацкого удалось реализовать большинство. Украинцы показали свое несогласие с таким развитием событий через 12 секунд после шайбы поляков - Морозов сравнял счет на 16:49.
Разбор ошибок от Олега Игнатьева со своими подопечными в перерыве оказался эффективным. Это стало известно через 4 минуты после начала второго периода, когда Матейченко после отличного (2:1). Полякам помогли родные стены - болельщики на арене в Тыхы хорошо поддерживали свою команду. Это стало видно в середине периода, когда Тищински после уже второго голевого паса от Бизацки сравнял счет - 2:2 после второй 20-минутки.
Начало третьего периода увенчалось быстрым точным броском от Камински на 39-й секунде. А на 5:21 минуте Валега забросил четвертую для поляков шайбу - 4:2.
Отметим, что во второй игре турнира сборную Украины ожидает игра против Венгрии, которая, в свою очередь, обыграла Японию со счетом 3: 1.