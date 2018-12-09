Молодіжна збірна України провела стартову гру на ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Тихи (Польща) відбувся перший матч збірної України U-20 в рамках чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні ІВ проти однолітків з Польщі, інформує УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.
Обидві команди рівно розпочали поєдинок, але вийти вперед удалося "біло-червоним". На 16 хвилині 37 секунді Пасу після передачі від Бізацкого вдалося реалізувати більшість. Українці показали свою незгоду з таким розвитком подій через 12 секунд після шайби поляків - Морозов зрівняв рахунок на 16:49.
Розбір помилок від Олега Ігнатьєва зі своїми підопічними в перерві виявився ефективним. Це стало відомо через 4 хвилини після початку другого періоду, коли Матейченко після відмінного (2:1). Полякам допомогли рідні стіни - вболівальники на арені в Тихи добре підтримували свою команду. Це стало видно в середині періоду, коли Тищинскі після вже другого гольового пасу від Бізацкі зрівняв рахунок - 2:2 після другої 20-хвилинки.
Початок третього періоду увінчалося швидким точним кидком від Камінські на 39-й секунді. А на 5:21 хвилині Валега закинув четверту для поляків шайбу - 4:2.
Зазначимо, що у другій грі турніру на збірну України очікує гра проти Угорщини, яка, в свою чергу, обіграла Японію з рахунком 3:1.