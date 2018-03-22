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Молодежная сборная Украины обыграла в спарринге Словению U-21

Молодежная сборная Украины обыграла в спарринге Словению U-21

Киев  •  УНН

 • 8907 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Украинская сборная футболистов до 21-го года под руководством Александра Головко в словенском городке Айдовщина в рамках подготовки к матчу квалификации Евро-2019 провели товарищеский поединок с молодежной сборной Словении, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Счет во встрече открыл Беленький на 26 минуте, но в компенсированное время к первому тайму Тучиц выровнял положение — 1:1. После перерыва “желто-голубые” отличились на один гол больше: забивали Зотька и Довбик, а у противника только Крамарич.

Составе Украины (U-21): Безрук (Маханьков, 46 минута), Лукьянчук, Чеберко (Кравец, 60), Лунев (Третьяков, 46), Вакулко (Цимбалюк, 67), Пихальонок, Зубков, Зотько, Швед (Гуцуляк , 46), Беленький (Довбик, 46), Кирюханцев (Лучкевич, 46).

Примечательно, что уже 24 марта “сине-желтые” отправятся в Любляну, а оттуда, транзитом через Берлин, вылетят в Манчестер. В дальнейшем на украинскую команду ждет 70-километровый переезд автобусом до Шеффилда, где 27 марта состоится поединок отборочного раунда Евро-2019 с англичанами.

Заметим, что в финальной стадии молодежного первенства Европы 2019 попадут, кроме хозяина турнира, Италии, сильнейшие команды девяти квалификационных групп и два победителя плей-офф. Причем к стыковым матчам пробьются только четыре из девяти вторых команд, которые будут иметь лучшие показатели в поединках с первой, третьей, четвертой и пятой сборными групп.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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