Молодіжна збірна України обіграла в спарингу Словенію U-21

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Українська збірна футболістів віком до 21-го року під орудою Олександра Головка у словенському містечку Айдовщина в рамках підготовки до матчу кваліфікації Євро-2019 провели товариський поєдинок із молодіжною збірною Словенії, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.

Рахунок у зустрічі відкрив Біленький на 26 хвилині, але в компенсований час до першого тайму Тучиц вирівняв становище — 1:1. Після перерви “жовто-блакитні” відзначилися на один гол більше: забивали Зотька та Довбик, а у супротивника тільки Крамарич.

Складі України (U-21): Безрук (Маханьков, 46 хвилина), Лук′янчук, Чеберко (Кравець, 60), Луньов (Третьяков, 46), Вакулко (Цимбалюк, 67), Піхальонок, Зубков, Зотько, Швед (Гуцуляк, 46), Біленький (Довбик, 46), Кирюханцев (Лучкевич, 46).

Примітно, що вже 24 березня “синьо-жовті” відбудуть до Любляни, а звідти, транзитом через Берлін, вилетять до Манчестера. Надалі на українську команду чекає 70-кілометровий переїзд автобусом до Шеффілда, де 27 березня відбудеться поєдинок відбіркового раунду до Євро-2019 з англійцями.

Зауважимо, що до фінальної стадії молодіжної першості Європи 2019 року потраплять, окрім господаря турніру, Італії, найсильніші команди дев’яти кваліфікаційних груп і два переможці плей-оф. Причому до стикових матчів проб’ються тільки чотири з дев’яти других команд, що матимуть найкращі показники в поєдинках із першою, третьою, четвертою та п’ятою збірними груп.

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