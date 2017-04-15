Парень зарезал сверстника в Кировоградской области

“Сообщение о происшествии поступило в Светловодского отдела полиции от дежурного врача районной больницы. В медицинское учреждение с ножевым ранением был доставлен гражданин, уже не подавал признаков жизни.

По предварительным данным, сразу после происшествия друзья раненого, чтобы спасти его жизнь, самостоятельно отвезли парня в больницу. Однако, попытка оказалась напрасной ”, - сообщили в полиции.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство”. За содеянное лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, 14 апреля Одесские правоохранители задержали убийцу .