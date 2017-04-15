Парень зарезал сверстника в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 апреля. УНН. Трагедия произошла 15 апреля около 2:00 в г.Светловодск. Во время конфликта между двумя компаниями молодых людей, которые случайно встретились на одной из улиц, 19-летний парень нанес сверстнику ножевое ранение. Полученные телесные повреждения оказались для потерпевшего не совместимыми с жизнью. Об этом сообщили в ГУ ЧП в области, передает УНН.
“Сообщение о происшествии поступило в Светловодского отдела полиции от дежурного врача районной больницы. В медицинское учреждение с ножевым ранением был доставлен гражданин, уже не подавал признаков жизни.
По предварительным данным, сразу после происшествия друзья раненого, чтобы спасти его жизнь, самостоятельно отвезли парня в больницу. Однако, попытка оказалась напрасной ”, - сообщили в полиции.
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство”. За содеянное лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Напомним, 14 апреля Одесские правоохранители задержали убийцу .