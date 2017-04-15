Молодий парубок зарізав однолітка на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 квітня. УНН. Трагедія сталася 15 квітня близько 2:00, в м.Світловодськ. Під час конфлікту між двома компаніями молодих людей, які випадково зустрілися на одній з вулиць, 19-річний парубок наніс однолітку ножове поранення. Отримані тілесні ушкодження виявилися для потерпілого не сумісними з життям. Про це поінформували в ГУ НП в області, передає УНН.
“Повідомлення про пригоду надійшло до Світловодського відділу поліції від чергового лікаря районної лікарні. До медичного закладу з ножовим пораненням було доправлено громадянина, який вже, на жаль, не подавав ознак життя.
За попередніми даними, відразу після пригоди друзі пораненого, аби врятувати його життя, самостійно відвезли парубка до лікарні. Однак, спроби виявилися марними”, — повідомили у поліції.
У даний час підозрюваного затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”. За скоєне особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Нагадаємо, 14 квітня Одеські правоохоронці затримали вбивцю.