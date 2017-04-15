Молодий парубок зарізав однолітка на Кіровоградщині

“Повідомлення про пригоду надійшло до Світловодського відділу поліції від чергового лікаря районної лікарні. До медичного закладу з ножовим пораненням було доправлено громадянина, який вже, на жаль, не подавав ознак життя.

За попередніми даними, відразу після пригоди друзі пораненого, аби врятувати його життя, самостійно відвезли парубка до лікарні. Однак, спроби виявилися марними”, — повідомили у поліції.

У даний час підозрюваного затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”. За скоєне особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, 14 квітня Одеські правоохоронці затримали вбивцю.