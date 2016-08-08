Молодой афганец застрелил сестру за танцы на вечеринке

По словам полицейских провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, 15-летняя Чамман Гюль была снята на видео танцующей в компании других девушек и женщин.

Увидев эти кадры с вечеринки, разъяренный брат застрелил собственную сестру, утверждают в полиции.

Подобные убийства, так называемые "убийствами чести", в Афганистане не редкость, при этом виновные чаще избегают ответственности.