Молодой афганец застрелил сестру за танцы на вечеринке
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. 18-летнему афганцу предъявлены обвинения в убийстве несовершеннолетней сестры за участие в женской вечеринке, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По словам полицейских провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, 15-летняя Чамман Гюль была снята на видео танцующей в компании других девушек и женщин.
Увидев эти кадры с вечеринки, разъяренный брат застрелил собственную сестру, утверждают в полиции.
Подобные убийства, так называемые "убийствами чести", в Афганистане не редкость, при этом виновные чаще избегают ответственности.