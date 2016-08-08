Молодий афганець застрелив сестру за танці на вечірці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. 18-річному афганцю пред’явлені звинувачення у вбивстві неповнолітньої сестри за участь в жіночій вечірці, передає УНН з посиланням на ВВС.
За словами поліцейських провінції Бадахшан на північному сході Афганістану, 15-річна Чамман Гюль була знята на відео танцюючою в компанії інших дівчат і жінок.
Побачивши ці кадри з вечірки, розлючений брат застрелив власну сестру, стверджують в поліції.
Подібні вбивства, звані “вбивствами честі”, в Афганістані не рідкість, при цьому винні найчастіше уникають відповідальності.