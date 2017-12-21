Молодым людям, которые забросали яйцами нардепа Барну, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Полиция вручила подозрения трем молодым людям, которые в июле этого года забросали яйцами народного депутата Олега Барну. Об этом сообщили УНН в полиции.
"Им объявлено о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля)", - отметили в полиции.
Напомним, 13 июля под стенами Верховной Рады Украины активисты забросали яйцами народного депутата от Блока Петра Порошенко Олега Барну.
Так, когда нардеп Барна пытался зайти в Верховную Раду, активисты встретили его вопросами как он проголосовал относительно вопроса о снятии неприкосновенности с нардепов и аресте.
Когда тот не ответил, активисты закидали его яйцами.