Молодым людям, которые забросали яйцами нардепа Барну, сообщили о подозрении

"Им объявлено о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля)", - отметили в полиции.

Напомним, 13 июля под стенами Верховной Рады Украины активисты забросали яйцами народного депутата от Блока Петра Порошенко Олега Барну.

Так, когда нардеп Барна пытался зайти в Верховную Раду, активисты встретили его вопросами как он проголосовал относительно вопроса о снятии неприкосновенности с нардепов и аресте.

Когда тот не ответил, активисты закидали его яйцами.