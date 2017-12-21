Молодикам, які закидали яйцями нардепа Барну, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Поліція вручила підозри трьом молодикам, які у липні цього року закидали яйцями народного депутата Олега Барну. Про це УНН повідомили у поліції.
“Їм оголошено про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча)”, — зазначили у поліції.
Нагадаємо, 13 липня під стінами Верховної Ради України активісти закидали яйцями народного депутата від Блоку Петра Порошенко Олега Барну.
Так, коли нардеп Барна намагався зайти у Верховну Раду, активісти зустріли його запитаннями як він проголосував у питанні про зняття недоторканності з нардепів та арешт.
Коли той не дав відповіді, активісти закидали його яйцями.