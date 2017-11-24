Молодым людям, которые пытались переправить в РФ людей для трансплантации органов, избрали меру пресечения

"В пятницу, 24 ноября, по ходатайству прокуратуры Киевской области трем подозреваемым в вербовке людей, в основном несовершеннолетних, судом избрана меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на общую сумму почти 5 млн грн", - идется в сообщении.

Во время досудебного расследования уголовного производства сотрудниками прокуратуры Киевской области и Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины проведен комплекс следственных и оперативных мероприятий благодаря которым удалось обезвредить организованную преступную группу, которая вербовала граждан, в основном несовершеннолетних, для последующей трансплантации печени.

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Так, установлено, что злоумышленники через социальные сети подыскивали пострадавших и обещая большое денежное вознаграждение вербовали последних для трансплантации печени. Члены ОПГ уверяли потерпевших в том, что никакого вреда и последствий для здоровья после проведения операции не будет.

В четверг, 23 ноября, прокуратура и полиция задержала злоумышленников именно во время их попытки вывезти потерпевшую для трансплантации в РФ.

По процессуальному руководству прокуратуры Киевской области членам организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.