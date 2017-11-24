Молодикам, які намагалися переправити в РФ людей для трансплантації органів, обрано запобіжні заходи

"У п’ятницю, 24 листопада, за клопотанням прокуратури Київської області трьом підозрюваним у вербуванні людей, здебільшого неповнолітніх, судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на загальну суму майже 5 млн грн", - йдется в повідомленні.

Під час досудового розслідування кримінального провадження співробітниками прокуратури Київської області та Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України проведено комплекс слідчих та оперативних заходів завдяки яким вдалося знешкодити організовану злочинну групу, яка вербувала громадян, здебільшого неповнолітніх, для подальшої трансплантації печінки.

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Так, встановлено, що зловмисники через соціальні мережі підшукували потерпілих та обіцяючи велику грошову винагороду вербували останніх для трансплантації печінки. Члени ОЗГ запевняли потерпілих в тому, що жодної шкоди та наслідків для здоров’я після проведення операції не буде.

У четвер, 23 листопада, прокуратура та поліція затримала зловмисників саме під час їхньої спроби вивезти потерпілу для трансплантації до РФ.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області членам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.

Досудове розслідування триває.

Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна або без такої.