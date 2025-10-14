Молодежная сборная Украины U-21 проиграла Хорватии в отборе на Евро-2027
Киев • УНН
Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) уступила Хорватии со счетом 0:1 в квалификации чемпионата Европы-2027. Украина занимает третье место в группе Н с 4 очками после трех матчей.
Детали
Стартовые минуты первого тайма прошли в равной борьбе. Впрочем, хозяева постепенно прибавляли и имели по меньшей мере две идеальные возможности открыть счет, однако на перерыв соперники ушли без голов - 0:0.
А уже в начале второй половины игры преимущество хорватов материализовалось в забитый мяч: Гргич оказался самым расторопным на добивании - 1:0.
Несмотря на усилия "сине-желтых" и несколько созданных ими опасных моментов, этот гол оказался единственным в матче.
Таким образом, после трех сыгранных матчей Украина с 4 очками занимает третье место в группе Н. Хорватия набрала столько же пунктов, но сыграла на игру меньше. Первой с пятью очками идет сборная Турции.
Напомним
Накануне сборная Украины по футболу одержала вторую подряд победу в квалификации к ЧМ-2026, обыграв Азербайджан со счетом 2:1 в Кракове. Украинцы занимают второе место в группе D, отставая от Франции на три очка.
