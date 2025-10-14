$41.610.01
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 15678 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Молодіжна збірна України U-21 програла Хорватії у відборі на Євро-2027

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) поступилася Хорватії з рахунком 0:1 у кваліфікації чемпіонату Європи-2027. Україна посідає третє місце у групі Н з 4 очками після трьох матчів.

Молодіжна збірна України U-21 програла Хорватії у відборі на Євро-2027

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) поступилася команді Хорватії у матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2027. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Стартові хвилини першого тайму пройшли за рівної боротьби. Втім, господарі поступово додавали і мали щонайменше дві ідеальні нагоди відкрити рахунок, втім, на перерву суперники пішли без голів - 0:0.

А вже на початку другої половини гри перевага хорватів матеріалізувалася у забитий м'яч: Гргіч виявився найвправнішим на добиванні - 1:0.

Попри зусилля "синьо-жовтих" і кілька створених ними небезпечних моментів, цей гол виявився єдиним у матчі.

Таким чином, після трьох зіграних матчів Україна з 4 очками посідає третє місце у групі Н. Хорватія набрала стільки ж пунктів, але зіграла на гру менше. Першою з п'ятьма очками йде збірна Туреччини.

Нагадаємо

Напередодні збірна України з футболу здобула другу поспіль перемогу у кваліфікації до ЧС-2026, обігравши Азербайджан з рахунком 2:1 у Кракові. Українці посідають друге місце в групі D, відстаючи від Франції на три очки.

"Не вдається зіграти оптимальним складом": Ребров прокоментував перемогу збірної України над Азербайджаном14.10.25, 06:01 • 11500 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Хорватія
Туреччина
Україна