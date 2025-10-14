Молодіжна збірна України U-21 програла Хорватії у відборі на Євро-2027
Київ • УНН
Молодіжна збірна України з футболу (U-21) поступилася Хорватії з рахунком 0:1 у кваліфікації чемпіонату Європи-2027. Україна посідає третє місце у групі Н з 4 очками після трьох матчів.
Молодіжна збірна України з футболу (U-21) поступилася команді Хорватії у матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2027. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Стартові хвилини першого тайму пройшли за рівної боротьби. Втім, господарі поступово додавали і мали щонайменше дві ідеальні нагоди відкрити рахунок, втім, на перерву суперники пішли без голів - 0:0.
А вже на початку другої половини гри перевага хорватів матеріалізувалася у забитий м'яч: Гргіч виявився найвправнішим на добиванні - 1:0.
Попри зусилля "синьо-жовтих" і кілька створених ними небезпечних моментів, цей гол виявився єдиним у матчі.
Таким чином, після трьох зіграних матчів Україна з 4 очками посідає третє місце у групі Н. Хорватія набрала стільки ж пунктів, але зіграла на гру менше. Першою з п'ятьма очками йде збірна Туреччини.
Нагадаємо
Напередодні збірна України з футболу здобула другу поспіль перемогу у кваліфікації до ЧС-2026, обігравши Азербайджан з рахунком 2:1 у Кракові. Українці посідають друге місце в групі D, відстаючи від Франції на три очки.
