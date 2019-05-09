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Молодая жена зарезала любимого

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. На Харьковщине женщина нанесла смертельное ножевое ранение своему мужу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 мая от фельдшера скорой медицинской помощи.

Как установили полицейские, 23-летний мужчина скончался от полученных ножевых ранений. Смертельные повреждения умершему нанесла его 22-летняя жена. По ее словам, между ней и мужем возникла ссора. В результате конфликта она нанесла мужчине ранения кухонным ножом в область грудной клетки.

В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следственным открыто уголовное производство предусмотренное ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания. Ей уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Одессе мужчину зарезала пьяная жена.

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