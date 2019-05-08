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У Одесі чоловіка зарізала п’яна дружина

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У Одесі правоохоронці розслідують обставини вбивства чоловіка власною дружиною. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН.

Про подію до поліції повідомили сусіди подружжя. Як з’ясувалося, конфліктні ситуації траплялися у цій родині і раніше - чоловік навіть притягувався поліцією до адміністративної відповідальності. Але цього разу ситуація вийшла з-під контролю.

Попередньо встановлено, що у вечір трагедії 37-річна підозрювана прийшла додому у стані алкогольного сп’яніння. Деякий час чоловік не пускав дружину до квартири, а коли зрештою та зайшла, виникла сварка. Під час конфлікту одеситка і завдала 29-річному постраждалому ножові травми, від яких той помер на місці.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За законом стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Як повідомляв УНН, жінка з двох ударів вбила співмешканця.

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