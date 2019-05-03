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Жінка з двох ударів вбила співмешканця - прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Жінці, яка до смерті забила свого співмешканця оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.

"Під процесуальним керівництвом Черкаської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування передбаченого у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Встановивши наявність достатніх доказів у вказаному кримінальному провадженні, зазначеній особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 40 – річна жінка, в результаті конфлікту, який виник раптово на ґрунті особистих неприязних стосунків зі своїм співмешканцем, діючи умисно, завдала потерпілому два удари в життєво важливі органи, чим спричинила тяжкі тілесні ушкодження чоловіку, що спричинили смерть потерпілого.

Також, на даний час процесуальним керівником погоджено обвинувальний акт, який направлено до суду для розгляду по суті. Жінці загрожує покарання до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час сімейної сварки чоловік до смерті побив дружину.

Українські Національні Новини

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