Женщина с двух ударов убила сожителя - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Женщине, которая до смерти забила своего сожителя объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"В процессуальным руководством Черкасской местной прокуратуры завершено досудебное расследование предусмотренного в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украина. Установив наличие достаточных доказательств в указанном уголовном производстве, указанному лицу сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что 40 - летняя женщина, в результате конфликта, который возник внезапно на почве личных неприязненных отношений со своим сожителем, действуя умышленно, нанесла потерпевшему два удара в жизненно важные органы, чем вызвала тяжелые телесные повреждения мужчине, повлекшие смерть потерпевшего.
Также, в настоящее время процессуальным руководителем согласовано обвинительный акт, который направлен в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит наказание до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в Кривом Роге во время семейной ссоры мужчина до смерти избил жену.