В Одессе мужчину зарезала пьяная жена

О происшествии в полицию сообщили соседи супругов. Как выяснилось, конфликтные ситуации случались в этой семье и раньше - мужчина даже привлекался полицией к административной ответственности. Но в этот раз ситуация вышла из-под контроля.

Предварительно установлено, что в вечер трагедии 37-летняя подозреваемая пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Какое-то время мужчина не пускал жену в квартиру, а когда наконец та вошла, возникла ссора. Во время конфликта одесситка нанесла 29-летнему пострадавшему ножевые травмы, от которых тот скончался на месте.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По закону статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщал УНН, женщина из двух ударов убила сожителя.