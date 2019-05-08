В Одессе мужчину зарезала пьяная жена

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 79314 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101162 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104010 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105619 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 129562 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113076 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138763 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144796 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130223 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130295 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Одессе мужчину зарезала пьяная жена

В Одессе мужчину зарезала пьяная жена

Киев  •  УНН

 • 14092 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Одессе правоохранители расследуют обстоятельства убийства мужчины собственной женой. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает УНН.

О происшествии в полицию сообщили соседи супругов. Как выяснилось, конфликтные ситуации случались в этой семье и раньше - мужчина даже привлекался полицией к административной ответственности. Но в этот раз ситуация вышла из-под контроля.

Предварительно установлено, что в вечер трагедии 37-летняя подозреваемая пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Какое-то время мужчина не пускал жену в квартиру, а когда наконец та вошла, возникла ссора. Во время конфликта одесситка нанесла 29-летнему пострадавшему ножевые травмы, от которых тот скончался на месте.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По закону статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщал УНН, женщина из двух ударов убила сожителя.

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