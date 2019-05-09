Молода дружина зарізала коханого
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На Харківщині жінка нанесла смертельне ножове поранення своєму чоловіку, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції області.
Повідомлення про подію надійшло до поліції 8 травня від фельдшера швидкої медичної допомоги.
Як встановили поліцейські, 23-річний чоловік помер від отриманих ножових поранень. Смертельні ушкодження померлому нанесла його 22-річна дружина. З її слів, між нею та чоловіком виникла сварка. В результаті конфлікту вона нанесла чоловіку поранення кухонним ножем в область грудної клітини.
В ході проведення огляду місця події поліцейські вилучили речові докази.
Слідчим відкрито кримінальне провадження передбачене ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Жінка затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та утримується в ізоляторі тимчасового тримання. Їй вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у Одесі чоловіка зарізала п’яна дружина.