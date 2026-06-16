Молния оторвала часть двигателя самолета с сотнями пассажиров на борту
Киев • УНН
Борт SriLankan Airlines экстренно вернулся из-за удара молнии в двигатель. Все 207 пассажиров и 16 членов экипажа остались невредимы.
Пассажирский самолет авиакомпании SriLankan Airlines, летевший в Сидней (Австралия), вернулся в аэропорт вылета после того, как во время полета в него попала молния. Об этом сообщает Daily Mail, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате инцидента борт потерял часть левого двигателя, однако приземление прошло успешно.
Несмотря на инцидент, никто из 207 пассажиров и 16 членов экипажа на борту не пострадал
Указывается, что после приземления выяснилось, что в двигателе отсутствует значительная часть выхлопного сопла. Впоследствии авиакомпания предоставила другой самолет для продолжения путешествия. Он вылетел из Коломбо (Шри-Ланка) в 05:51 и прибыл в Сидней в 20:00 — более чем на пять часов позже запланированного времени.
Напомним
В начале июня в аэропорту Франкфурта-на-Майне произошла авария лайнера Boeing, на борту находился только экипаж и наземный персонал, несколько сотрудников получили травмы.
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