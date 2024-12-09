Молдова возобновила работу пунктов пропуска на границе с Украиной после сбоя
Киев • УНН
Пропускные операции на границе с Молдовой полностью восстановлены после технического сбоя базы данных молдавской таможни. Пункты пропуска в Одесской и Винницкой областях работают в штатном режиме с 16:15.
Пропускные операции в пунктах пропуска на границе с Молдовой полностью восстановлены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужба.
"В 16:15 пропускные операции в пунктах пропуска на границе с Молдовой полностью восстановлены. Пункты пропуска работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Государственная таможенная служба Украины также сообщила, что пропускные операции на границе с Молдовой полностью возобновлены.
"Оформление граждан и транспортных средств осуществляется в штатном режиме после устранения технической неисправности базы данных таможенной службы Республики Молдова",- информирует таможня.
Дополнение
На границе с Молдовой, в Одесской и Винницкой области, временно было приостановлено пропускные операции из-за технических неисправностей базы данных таможни Молдовы.