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Молдова вызвала российского посла из-за слов захаровой

Молдова вызвала российского посла из-за слов захаровой

Киев • УНН

 • 1390595 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску вызвал посла россии в Кишиневе Олега Васнецова, чтобы выразить протест против заявлений представителя мид рф марии захаровой в адрес президента страны Майи Санду. Об этом сообщил глава пресс-службы МИДЕИ Молдовы Даниел Водэ, пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.

Цитата

"Агрессивная риторика в последних заявлениях г-жи захаровой недопустима. Посла россии вызвали в МИДЕИ, где ему вручили ноту протеста за эти прямые оскорбления в адрес президента Молдовы", - рассказал Водэ.

Детали

Как рассказал Нику Попеску, МИДЕИ вызвало посла россии Олега Васенцова сразу после заявления официального представителя мид рф марии захаровой.

В своем последнем заявлении захарова, как указано, прокомментировала новый Кодекс о выборах в Молдове, который, по ее мнению, "приведет к ущемлению прав русскоязычного населения Молдовы и нанесет ущерб двусторонним отношениям с россией". "Осенью 2020 года, напомню, тогда кандидат в президенты Санду, гражданка Румынии, сказала, что приложит все усилия чтобы, как она сказала, использование русского языка было на уровне, она призывала не верить тому, что говорят, будто после ее избрания будут ущемляться права русскоязычного населения. Так что же, она, оказывается, врала тогда? А международные структуры вновь не хотят это замечать", - сказала захарова.

После этого глава пресс-службы МИДЕИ Молдовы Даниел Водэ раскритиковал захарову в связи с ее высказываниями о президенте Майе Санду. "Г-жа президент - общепризнанный лидер, которая решительно борется за демократию, уважение прав и свобод граждан. Хотелось бы напомнить официальному представителю российского мид о том, что в дипломатии есть профессиональная этика, которой мы придерживаемся. Абсолютно неприемлемая манера обращения к лидеру страны, избранной своим народом, это - неуважение не только к нашему президенту, но и к каждому гражданину, которого она представляет", - заявил Водэ.

Ранее

Молдова резко ответила захаровой на заявление о "помощи россии".

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