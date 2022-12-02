"Не москве рассказывать": Молдова резко ответила захаровой на заявление о "помощи россии"

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«Каждый гражданин Молдовы, который оказался в темноте и холоде, прекрасно знает, почему это произошло. Не москве рассказывать нам об этом. Каждый из нас почувствовал на себе последствия этой жестокой войны, независимо от своих политических пристрастий. Массивные атаки россии на украинскую инфраструктуру угрожают энергетической безопасности нашей страны. Эта война должна закончиться немедленно», — подчеркнул Водэ.

Ранее

30 ноября захарова прокомментировала заявление президента Молдовы Майи Санду о том, что россия «оставляет нас без света и тепла». Она заявила, что россия всегда помогала Молдове, «поставляя все что только можно» и принимая на работу молдавских граждан. При этом представитель российского МИД также добавила, что власти Молдовы пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем, обвиняя во всем россию.