"Не москві розповідати": Молдова різко відповіла захаровій на заяву про "допомогу росії"

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«Кожен громадянин Молдови, який опинився у темряві та холоді, чудово знає, чому це сталося. Чи не москві розповідати нам про це. Кожен із нас відчув на собі наслідки цієї жорстокої війни, незалежно від своїх політичних уподобань. Масивні атаки Росії на українську інфраструктуру загрожують енергетичній безпеці нашої країни. Ця війна має закінчитися негайно», - наголосив Воде.

Раніше

30 листопада захарова прокоментувала заяву президента Молдови Майї Санду про те, що росія «залишає нас без світла та тепла». Вона заявила, що росія завжди допомагала Молдові, «постачаючи все, що тільки можна» і приймаючи на роботу молдовських громадян. При цьому представник російського МЗС також додала, що влада Молдови намагається відвернути увагу від внутрішніх проблем, звинувачуючи у всьому росію.