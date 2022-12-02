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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28525 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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"Не москві розповідати": Молдова різко відповіла захаровій на заяву про "допомогу росії"

"Не москві розповідати": Молдова різко відповіла захаровій на заяву про "допомогу росії"

Київ • УНН

 • 4306818 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Російські атаки на українську інфраструктуру серйозно шкодять і Молдові, і про це знають усі її громадяни. Так прессекретар МЗС Молдови Даніел Воде 1 грудня прокоментував заяву представниці мзс рф марії захарової про те, що росія завжди допомагала Молдові, пише УНН з посиланням на NewsMaker.

Цитата

«Кожен громадянин Молдови, який опинився у темряві та холоді, чудово знає, чому це сталося. Чи не москві розповідати нам про це. Кожен із нас відчув на собі наслідки цієї жорстокої війни, незалежно від своїх політичних уподобань. Масивні атаки Росії на українську інфраструктуру загрожують енергетичній безпеці нашої країни. Ця війна має закінчитися негайно», - наголосив Воде.

Раніше

30 листопада захарова прокоментувала заяву президента Молдови Майї Санду про те, що росія «залишає нас без світла та тепла». Вона заявила, що росія завжди допомагала Молдові, «постачаючи все, що тільки можна» і приймаючи на роботу молдовських громадян. При цьому представник російського МЗС також додала, що влада Молдови намагається відвернути увагу від внутрішніх проблем, звинувачуючи у всьому росію.

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