Молдова викликала російського посла через слова захарової

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"Агресивна риторика в останніх заявах пані захарової неприпустима. Посла росії викликали в МЗСЄІ, де йому вручили ноту протесту за ці прямі образи на адресу президента Молдови", - розповів Воде.

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Як розповів Ніку Попеску, МЗСЄІ викликало посла росії Олега Васенцова відразу після заяви офіційного представника мзс рф маріїї захарової.

У своїй останній заяві захарова, як зазначено, прокоментувала новий Кодекс про вибори в Молдові, який, на її думку, "приведе до обмеження прав російськомовного населення Молдови та завдасть шкоди двостороннім відносинам із росією". "Восени 2020 року, нагадаю, тоді кандидат у президенти Санду, громадянка Румунії, сказала, що докладе всіх зусиль, щоб, як вона сказала, використання російської мови було на рівні, вона закликала не вірити тому, що кажуть, ніби після її обрання будуть утискатися права російськомовного населення. Так що ж вона, виявляється, брехала тоді? А міжнародні структури знову не хочуть це помічати", - сказала захарова.

Після цього голова пресслужби МЗСЄІ Молдови Даніел Воде розкритикував захарову у зв'язку з її висловлюваннями про президента Майю Санду. "Пані президент - загальновизнаний лідер, яка рішуче бореться за демократію, повагу прав і свобод громадян. Абсолютно неприйнятна манера звернення до лідера країни, обраної своїм народом, це - неповага не лише до нашого президента, а й до кожного громадянина, якого вона представляє", - заявив Воде.

Раніше

Молдова різко відповіла захаровій на заяву про "допомогу росії".