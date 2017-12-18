Молдова отозвала посла из России на неопределенный срок

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 3273 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100082 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102145 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102486 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116728 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103441 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105890 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112726 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117237 просмотра

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9 марта, 17:47 • 123059 просмотра

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7 марта, 19:45 • 199076 просмотра
Актуальное
Молдова отозвала посла из России на неопределенный срок

Молдова отозвала посла из России на неопределенный срок

Киев  •  УНН

 • 14463 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Молдова отозвала своего посла в России Андрея Негуца на неопределенный срок. Об этом сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, передает УНН.

"В связи со случаями жестокого запугивания и устрашения российскими властями официальных лиц и политических жителей Республики Молдова, их усилением в прошлом периоде и отсутствием официальных ответов на неоднократные попытки молдавских властей в этих случаях в Молдове приняли решение отозвать в Кишинев для консультаций посла Андрея Негуца на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

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В МИД отметили, что в ходе переговоров будут рассмотрены пути преодоления ситуации, избегая в будущем действий, которые могут подорвать молдавско-российские отношения.

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