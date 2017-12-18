Молдова отозвала посла из России на неопределенный срок

"В связи со случаями жестокого запугивания и устрашения российскими властями официальных лиц и политических жителей Республики Молдова, их усилением в прошлом периоде и отсутствием официальных ответов на неоднократные попытки молдавских властей в этих случаях в Молдове приняли решение отозвать в Кишинев для консультаций посла Андрея Негуца на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

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В МИД отметили, что в ходе переговоров будут рассмотрены пути преодоления ситуации, избегая в будущем действий, которые могут подорвать молдавско-российские отношения.