Молдова відкликала посла з Росії на невизначений термін
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Молдова відкликала свого посла в Росії Андрія Негуца на невизначений термін. Про це повідомило Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови, передає УНН.
"У зв'язку з випадками жорстокого залякування та залякування російськими властями офіційних осіб та політичних жителів Республіки Молдова, їх посиленням у минулому періоді та відсутністю офіційних відповідей на неодноразові спроби молдовської влади у цих випадках у Молдові прийняли рішення відкликати до Кишинева для консультацій Посла Андрія Негуца на невизначений термін,” - йдеться в повідомленні.
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У МЗС відзначили, що у ході переговорів будуть розглянуті шляхи подолання ситуації, уникаючи у майбутньому дій, які можуть підірвати молдовсько-російські відносини.