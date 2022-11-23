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Молдова отвергла обвинение газпрома в "оседании" газа в Украине: Оператор ГТС поблагодарил Кишинев

Киев • УНН

 • 465235 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну отверг обвинения российского "газпрома" в "оседании" газа в Украине, заявив, что это их запасы, хранящиеся в украинских хранилищах. Оператор ГТС Украины поблагодарил партнеров за объяснение, пишет УНН.

Детали

“Объемы газа, о которых «Газпром» говорит как «оседлые в Украине», — это наши запасы, хранящиеся в хранилищах в Украине”, — объяснил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну.

Спыну подчеркнул, что создание собственного запаса газа на зиму — это средство борьбы за энергетическую независимость Молдовы.

В ОГТСУ отметили по этому поводу, что "позиция Молдовы единодушна с Украиной и Европой: нет оснований для уменьшения объемов транспортировки газа через украинскую ГТС, ведь весь объем транспортируется по заявкам заказчиков".

"Благодарим партнеров за объяснения и работаем дальше, что сделать зиму более безопасной для Украины и Молдовы", - отметили в ОГТСУ.

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НАК "Нафтогаз Украины" опровергли очередное обвинение газпрома в воровстве Украиной газа.

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